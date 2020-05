2









C’è un grattacapo che sta tenendo banco in casa Juve: quale partner d’attacco sarebbe perfetto da affiancare a Cristiano Ronaldo il prossimo anno? Uno c’è già, indossa la 10 e si chiama Paulo Dybala, che rappresenta il presente e il futuro bianconero (il rinnovo di contratto è in stato avanzato). Ma c’è la maglia numero 9 ancora libera. L’avventura di Higuain nella Torino bianconera è considerata al capolinea da parte del club, per questo è partita la caccia al prossimo centravanti. Tra Icardi, Gabriel Jesus, Kaio Jorge e il sogno Kane, prende spazio la pista che porta a Arkadiusz Milik, vecchia conoscenza di Sarri che lo chiese a gran voce al Napoli. Il tecnico gradirebbe poter tornare a lavorare con lui, ma dalla Polonia arriva un avvertimento



C’È L’ATLETICO MADRID – A fare chiarezza sul futuro di Milik ci ha pensato il presidente della Federcalcio polacca, Marek Kozminski, intervenendo a Radio Kiss Kiss: “Sarri è un suo estimatore, ma è anche vero che recentemente è uscita la notizia dell’interessamento dell’Atletico Madrid. La mia impressione è che Arek andrà via”. Se da una parte offre un assist di mercato a Fabio Paratici, dall’altra lo mette in guarda dal pressing dei Colchoneros. Il polacco non ha ancora trovato ancora l’intesa con il Napoli per prolungare il contratto in scadenza nel 2021, e nello stallo potrebbe inserirsi il Cholo Simeone.



LA POSIZIONE DELLA JUVE – Questo lo scenario dell’ex Ajax, su cui la Juve riflette e temporeggia: Milik è considerato una seconda scelta, in testa rimane Mauro Icardi, ma pur sempre un'opzione concreta alla luce del gran feeling instaurato con Sarri all’ombra del Vesuvio. In più, la trattativa risulterebbe economicamente appetibile, infatti il Napoli lo valuta 40 milioni di euro, costo che può essere abbassato dall’inserimento di eventuali contropartite tecniche, anche se il presidente De Laurentiis si è sempre rivelato in sede di mercato. In cima rimane l’argentino del Paris Saint-Germain, ma Paratici ha i suoi assi nella manica. Il primo è Milik.