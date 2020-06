Non c'è solo la Juventus su Arkadiusz Milik. Il centravanti del Napoli, con il contratto in scadenza nel 2021, fa gola a tante squadre e una di queste potrebbe muoversi concretamente per acquistarlo. Secondo quanto riporta Sky Sport, infatti, il polacco è entrato nel mirino del Tottenham: per Mourinho, tecnico dei londinesi, rappresenta la spalla ideale per Harry Kane. La Juve, quindi, dovrà muoversi per tempo, anche se ci sarà da trattare sul prezzo di Milik: possibile che il Napoli chieda almeno 40 milioni di euro.