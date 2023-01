come raccontato ieri, il giocatore ha raggiunto l'accordo con il Leeds e in giornata raggiungerà l'Inghilterra. Domani svolgerà le visite mediche prima della firma. Lo statunitense si trasferisce in prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni. Il giocatore percepirà circa 4 milioni di euro, quasi il doppio rispetto a quanto guadagnava alla Juventus. Il prestito sarà di 1,5 milioni con il riscatto fissato a circa 33 milioni. Riscatto che diventerà obbligatorio in caso di salvezza del Leeds o in seguito a un tot di presenze del giocatore.