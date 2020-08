2







​ ​Non poteva essere una giornata come le altre, per West. Che due giorni fa è atterrato a Torino ed è stato subito catapultato nel mondo - profondamente diverso - di un top club, con tutto ciò che ne consegue. Non poteva essere una giornata come le altre, per West, anche perché era il suo compleanno (22 anni). Metà di questo, trascorso a fare le visite mediche per la Juventus: non crediamo gli sia pesato più di tanto.



UFFICIALITA' - In attesa dell'ufficialità - mancano alcuni documenti essenziali nel triangolo Germania-USA-Italia -, McKennie non ha perso il party spirit, cioè la voglia di festeggiare. Dopo aver lasciato il JMedical nel primo pomeriggio, il primo pensiero è stato quello di raggiungere la sua famiglia, presente in mattinata al centro medico (cinque persone, tra cui l'agente Cory Gibbs e i suoi genitori, trasportati in centro da un minivan della società). Un po' di riposo e la festa è partita, nel pieno centro di Torino: ristorante 8 3/4, in piazza Solferino. E se qualcuno ha subito voluto provare la pizza italiana, per West menù diverso: un assaggio di frittura di pesce, quindi tartare. Dal sorriso, sembrava aver gradito.