Ha già collezionato 31 presenze e considerate questo: è il quarto bomber della squadra dietro Ronaldo, Morata e Chiesa. Ha una sua esultanza - bellissima - alla Harry Potter. E ha persino deciso Barcellona-Juve nel tempio del Nou Camp. Chissà come avrebbe accolto, il pubblico, le gesta di Weston McKennie. Sicuramente alla grandissima. Il riscatto è la notizia della settimana, con la Lazio per l'americano arriverà la prima partita da juventino vero. E la prima con lo stipendio nuovo. Wes, infatti, ora guadagna 2,5 milioni netti a stagione fino al 2025. Nelle prossime settimane, come racconta La Stampa, ci sarà un adeguamento contrattuale.