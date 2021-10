Non una bocciatura netta, ma nemmeno una promozione. Westonrinviato, ancora una volta. Dopo il flop totale contro l'(e le altre poco convincenti uscite stagionali), il giovane americano è stato croce e delizia per lanel match contro il. Il suo 5.5 in pagella racconta meglio di qualsiasi parola i suoi 90 minuti di gara, arricchiti dal primo gol stagionale - un colpo di testa deciso dopo un inserimento dei suoi, di quelli che tanto mancavano alla squadra di- ma allo stesso tempo poveri da tutti gli altri punti di vista. Ancora disorientato in una sfida complicata, in cui nemmeno gli altri compagni di reparto hanno brillato, il classe 1998 non è riuscito neanche a completare la rincorsa sul finale, tenendo in gioco Maximenella micidiale ripartenza che avrebbe poi regalato il gol-vittoria agli ospiti, all'ultimo minuto di recupero.Proprio in riferimento a McKennie (e Kulusevski), ieri abbiamo esordito scrivendo: "Male, bene (o benino), di nuovo male" . A ventiquattr'ore di distanza, o poco più, non possiamo parlare, per lui, di un passaggio a vuoto, ma nemmeno esaltarci per un giocatore che continua a sembrare la copia sbiadita di quello visto lo scorso anno, sul quale non a caso si rincorrono di giorno in giorno le voci di. Le ultime indiscrezioni parlano di un'ipotesi di cessione all'in cambio di Alvaro, che difficilmente in estate potrà essere riscattato dai bianconeri per 35 milioni di euro, ovvero la cifra inizialmente stabilita con il club iberico. In alternativa, una possibile destinazione sarebbe la, campionato dove è stato accostato a diverse squadre in cerca di rinforzi per il centrocampo.Ad oggi l'unica certezza è che il futuro di McKennie appare - perdonateci il gioco di parole - più incerto che mai. Intanto, però, una (piccola) gioia la serata all'Allianz Stadium gliel'ha regalata, con lo "zero" alla voce gol trasformato in "uno". Chissà che non possa essere un segnale di ripartenza. Sicuramente è un primo tassello per provare a raggiungere l'obiettivo fissato da Max Allegri, che in estate, senza mezzi termini, gli aveva urlato: "Weston, quest'anno ne voglio dieci".