Più di 20 milioni, alla Juve, confidano di ottenerli dalla cessione a titolo definitivo di Weston. L’americano era finito nel mirino del Galatasaray, destinazione a lui poco gradita, ma il club turco non è l’unico a ragionare sul profilo del texano anche dopo aver origliato di una richiesta bianconera intorno ai 25 milioni. Sulla soglia c’è l’Aston Villa e c’è anche il Borussia Dortmund, che il giocatore lo conosce bene per averlo sfidato in passato nel derby della Ruhr. Giuntoli ascolta e prende appunti, ma senza frenesie.