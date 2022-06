Continua il braccio di ferro tra Juventus e Torino per il futuro di Rolando Mandragora. La volontà del centrocampista è quella di continuare a vestire la maglia granata, ma il club di Cairo continua a chiedere un forte sconto per l'acquisto definitivo del calciatore. La Juventus, da parte sua, non vuole scendere sotto i 10,5 milioni di euro, cifra limite per non registrare una minusvalenza.