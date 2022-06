Il mercato della Juve entra sempre più nel vivo, non solo per quanto riguarda le operazioni in entrata, ma anche per quelle che potrebbero essere le cessioni di Madama. Una di queste sembra ormai essere imminente e vede coinvolto l'ormai ex giocatore del Torino Rolando Mandragora. Il centrocampista è infatti ad un passo dal vestire la maglia della Fiorentina che però, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, dovrebbe ancora trovare un'intesa di massima sull'ingaggio che Mandragora andrà a percepire, attualmente vicino agli 1,4 milioni.