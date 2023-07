Tempo di social, Romelusa bene come finire travolto dai messaggi più o meno involontari. L'ultimo video è quello in cui si lascia andare a qualche rivelazione sul suo futuro, non smentisce (tutt'altro) la trattativa con la Juve ma fa capire quanto possa essere difficile arrivare a Torino almeno in questo momento. Video rubati o messaggi criptati a parte, Lukaku però ha scelto la Juve e la Juve ha scelto Lukaku. Di mezzo rimangono tanti ostacoli. Lo riporta Calciomercato.com.