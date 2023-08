In che condizioni si presenterà Lukaku, qualsiasi sia la sua prossima squadra? Di questo parla la Gazzetta dello Sport, "Chi conosce bene l’attaccante belga, dopo un’estate di soli allenamenti a parte, si pone questi due interrogativi. Indipendentemente dalla maglia che indosserà, è chiaro che la partenza di Big Rom sarà in salita perché non gioca una partita ufficiale dal 20 giugno, quando con il Belgio ha segnato due reti contro l’Estonia, ed è ancora a quota zero sedute con il gruppo. " Lukaku, aggiunge il quotidiano, "ha iniziato a lavorare a inizio luglio, in vacanza in Sardegna, insieme a un preparatore atletico della nazionale e al fisioterapista che lo segue tutto l’anno. Un menù ricco di lavoro extra per prevenire gli infortuni (come quello, doppio, alla coscia sinistra di agosto e ottobre), ma soprattutto per tenere sotto controllo un fisico che d’estate rischia di ingolfarsi se il peso aumenta troppo. Nel 2019, quando fu acquistato dall’Inter, la prova della bilancia alla Pinetina dette inizialmente esiti preoccupanti: la lancetta superò abbondantemente i 100 chili e ci vollero un paio di mesi di lavoro intenso sul campo e un cambio di alimentazione per tirarlo a lucido.