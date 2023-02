Ancora una volta, nel match di domani contro la, sarà titolare. E non solo perchè Leandroè stato fermato da un problema fisico, l'ennesimo di questa stagione bianconera, ma perchè ormai è sempre più un punto di riferimento importante per Massimiliano, che difficilmente riesce a fare a meno di lui e che non a caso di recente gli ha riservato parole al miele.. E non soltanto per le sue doti tecniche, ma anche (e forse soprattutto) per le sue innegabili qualità umane, che si traducono in affidabilità, intelligenza e attaccamento alla maglia, in sintesi, quello che tanto serve di questi tempi.- Non per niente alla Continassa il suo futuro è già stato scritto. Riscattato automaticamente dala inizio anno, diventando così il primo acquisto ufficiale del 2023 bianconero, il classe 1998 sarà "premiato" con ile un contratto da, bonus compresi. Mentre quindi altre situazioni rimangono in stand by (basti pensare ad Adrien Rabiot e Angel Di Maria), quella di Locatelli è tanto semplice quanto definita:, e lui non potrebbe essere più felice. Per chi sogna la fascia da capitano al braccio, il primo rinnovo non può che essere motivo d'orgoglio.