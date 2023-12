Ilche vede ai verticie Cristiano, il più recente "traditore" della piazza partenopea per quella bianconera, potrebbe presto assumere una forma leggermente diversa. Come racconta l'edizione odierna di Tuttosport, infatti, per quanto abbia subito costruito un rapporto solido con Giovanni, al nuovo dt della Vecchia Signora non dispiacerebbe rimpinguare il suo staff con quelli che nella sua ultima esperienza professionale sono stati i suoi uomini di fiducia, di cui conosce a memoria gli automatismi e il modo di lavorare. Si tratta di Giuseppee Maurizio, con il primo in scadenza di contratto con il Napoli che difficilmente andrà a confermarlo.- Già ai tempi di Carpi Giuntoli operava spalla a spalla con Pompilio, che però non andrebbe a svolgere il ruolo di capo scout lasciato libero da Matteo, lo "scopritore" di gioielli come Kenan Yildiz e Dean Huijsen; piuttosto questo incarico potrebbe essere affidato proprio a Micheli, considerato uno degli artefici delle recenti scoperte di mercato azzurre insieme a Leonardo Mantovani. Difficile, però, che il patron del club partenopeo se li lasci scappare, e non a caso la Juve segue altre piste: ci sono rumors, per esempio, intorno a Matteo, attuale responsabile dei prestiti del Genoa, così come sul ds del Pisa Stefanoe sull'ex Bari Giancarlo. Sì, proprio il Bari di De Laurentiis, perché in fondo è sempre Juve-Napoli...