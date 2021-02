Quando torna Paulo? E? E? Okay: non iniziamo la lista, altrimenti non ci sarebbero tempo e spazio per capire. Di sicuro, ci si aggrappa all'unica certezza di Andrea Pirlo: per martedì, per la sfida con lo Spezia,Out anche Bonucci e Chiellini, alle prese con problemi muscolari.Straordinari per, così come per. Danilo farà rifiatare certamente qualcuno, soprattutto permetterà il ritorno alla difesa a quattro. Sono giorni cruciali, questi, per la Juventus: da capire le situazioni dei singoli giocatori. A partire da, fuori da 50 giorni e nel mirino (con un po' di buona sorte) la gara con il Porto.spera di rientrare un po' prima, magari con lo Spezia ma dipenderà da come andranno gli allenamenti . Stessa situazione perresta invece da valutare, così come: come raccontato dal Corriere dello Sport, "sembra ci sia un lieve miglioramento ma non si può dare una data erta per il ritorno".