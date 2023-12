Lo scarso rendimento in zona gol di Dusan Vlahovic costringe la Juventus a guardarsi attorno sul mercato, con la dirigenza bianconera che ha messo diversi giocatori nel mirino. Uno di questi è il centravanti del Bayern Leverkusen Boniface, sul quale però c'è l'interesse di molti club europei. Inoltre, l'ostacolo sarebbe anche rappresentato dalla richiesta del club tedesco, che non lo lascia partire per una cifra inferiore ai 40 milioni di euro.