La Juventus insegue il grande nome in attacco e, complice anche la situazione in bilico di Higuain, sta cominciando a sondare alcuni profili. Secondo quanto, riporta Tuttosport in cima alla lista c'è Arkadiusz Milik, centravanti polacco del Napoli, che resta in vantaggio su altri tre giocatori: Timo Werner del Lipsia, Mauro Icardi (che potrebbe non essere riscattato dal Psg) e Gabriel Jesus, del Manchester City di Guardiola.