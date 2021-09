Arrivano conferme sul ruolo di portiere della Juventus nel match dell'ora di pranzo di. All'Allianz Stadium arriverano i blucerchiati per la 6^ giornata di Serie A e, per la prima volta in questo difficile inizio stagione della Juve,rimasto quest'estate a Torino per fare il secondo del polacco, ma con licenza di giocare qualche gara. A ribadire la notizia della titolarità di Perin domenica con la Samp è il Corriere dello Sport.