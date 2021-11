Arriva laallo. E il bilancio stagionale dellafra le mura amiche non è esattamente dei migliori, come emerge dalle statistiche presentate dal sito ufficiale bianconero in vista del match di questa sera, valido per la 15^ giornata di campionato. I granata hanno infatti perso cinque dei sette match casalinghi in questa stagione di Serie A (una vittoria e un pareggio gli altri due risultati), registrando appena due sconfitte in meno rispetto a quanto fatto in tutte le due precedenti partecipazioni alla competizione (sette in 37 incontri).