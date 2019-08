Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Roma ha rimodulato le proprie strategie di mercato per quanto riguarda la pista centravanti. Dopo le parole al miele riservate in questi mesi per Gonzalo Higuain, i giallorossi starebbero studiando Mariano Diaz del Real Madrid: le titubanze del Pipita, con Dzeko in partenza, hanno spinto Petrachi a virare di rotta verso la Spagna, piuttosto che a Torino. La Juventus, che ha messo sul mercato Higuain, ha già un accordo di massima con la Roma, per quanto ancora la volontà del giocatore abbia finora rallentato la trattativa.