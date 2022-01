L'opinione di Mario Sconcerti, a calciomercato.com, della rimonta della Juventus: "La Juve non ha giocato benissimo, non aveva preparato la rimonta. E’ andata in gol al primo tiro del secondo tempo. Il resto è stato un grande pasticcio della Roma, ma questo non importa. Per la prima volta si è visto una cosa diversa, una traccia di amicizia, uno scopo comune. Se questa specie di inizio avrà un seguito, l’avrà anche la stagione della Juve. Altrimenti non ci sarà nuovo acquisto che possa rinforzarla.".