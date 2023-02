La Juventus pensa anche a possibili rinforzi in porta per il futuro nonostante attualmente sia coperta con Szczesny e Perin. Se tra i profili seguiti c'è sicuramente Guglielmo Vicario dell'Empoli, ancora più in alto nella lista dei desideri per il futuro c'è Carnesecchi, in prestito alla Cremonese ma di proprietà dell'Atalanta.