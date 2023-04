Dopo la Coppa Italia, la Juve torna sul campionato. La prossima tappa è in programma a Roma, sabato 8 aprile, contro la Lazio, quando Allegri potrebbe recuperare due pezzi importanti: Leonardoe Paul. Il capitano tornerà tra i convocati, mentre dita incrociate e decisione in extremis, visti i tanti precedenti stagionali, anche per il francese. Lo spiega la Gazzetta dello Sport.