Oh raga, comunque se serve un aiuto sulla fascia io ci sono. @juventusfc #FinoAllaFine pic.twitter.com/EWfWkwucfx — Filippo Tortu (@FilippoTortu) October 13, 2022

Un campione "si offre" alla. Si tratta di Filippo, medaglia d'oro nella staffetta 4×100 metri ai Giochi di Tokyo 2020 e grande tifoso bianconero, che sui social ha pubblicato un'immagine in cui lo si nota intento a palleggiare su una pista di atletica. "Oh raga, comunque se serve un aiuto sulla fascia io ci sono" ha scherzato l'atleta azzurro, taggando il club e aggiungendo l'hashtag. Quantomeno un modo per sdrammatizzare il momento difficile della squadra... Ecco il suo post.