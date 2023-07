La Juve è presa dalla trattativa che potrebbe portare Lukaku in bianconero, ma questo non impedisce a Madama di lavorare su altri fronti. Uno dei reparti da sistemare è quello legato alla corsia esterna, dove ci sono diversi nomi che fanno al caso dei bianconeri. Uno di quelli più seguiti è quello del terzino dello Spezia, Holm, finito nei radar della Vecchia Signora e destinato a rimanerci, almeno fino a quando i bianconeri non decideranno come muoversi.