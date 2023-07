Trovano conferme le indiscrezioni emerse ieri in Spagna. Stando a La Gazzetta dello Sport, per la fascia destra laè tornata a pensare all'argentino Nahuel, che aveva cercato già ai tempi dell'Udinese prima del suo trasferimento all'. Sempre in lista, dopo l'arrivo di Timothy Weah, anche Timothy Castagne, Alvaro Odriozola ed Emil Holm.