La sensazione è che Timothynon possa bastare. Serve di più per ladella, orfana di Juan Cuadrado e - ancora per un po' - di Mattia De Sciglio, ai box per la rottura del crociato. Ecco quindi perchè il club bianconero, ora con un Cristianoin più, sta sondando con attenzione tutte le occasioni disponibili in Italia e in Europa, per poter eventualmente sferrare un assalto non appena saranno concretizzate alcune cessioni.- A fare i nomi è l'edizione odierna di Tuttosport. Secondo il quotidiano, sul taccuino della Juve è tornato Nahuel, 25enne campione del Mondo con l'Argentina reduce da una stagione positiva all', con 43 presenze, 4 gol e 4 assist: una pista, questa, che la Vecchia Signora aveva già sondato ai tempi dell'Udinese e che adesso potrebbe essere percorribile alla luce delle esigenze di bilancio del club spagnolo, disposto ad ascoltare un'offerta partendo dai 20 milioni di euro più bonus versati un anno fa nelle casse dei friulani. Potrebbero bastare 5 milioni, invece, per Emil, l'altro profilo che la Juve (e lo stesso Cristiano Giuntoli) segue con attenzione da tempo: difficile che, dopo la retrocessione, lopossa alzare ulteriormente il tiro, ragione per cui per i bianconeri il classe 2000 può davvero diventare una preziosa occasione low cost.