Nonostante l'arrivo di Weah, la Juventus deve ancora aggiungere un rinforzo sulla fascia destra. Tanti nomi sulla lista ma i due obiettivi più concreti al momento sono Holm dello Spezia e Castagne del Leicester. Per entrambi il club bianconero cerca di abbassare le richieste, ritenute troppo alte. In particolare, come riferisce Tuttosport, per quanto riguarda Holm, il club ligure continua a chiedere 15 milioni mentre la Juve prova ad alzare l'offerta a 10 tramite contropartite tecniche.