Allaserve un altro esterno destro. Non può bastare il nuovo acquisto Timothya Massimiliano, che ha già salutato Juan Cuadrado e che prima di gennaio non potrà contare nemmeno su Mattia De Sciglio, reduce dal grave infortunio al crociato. Se la soluzione low cost è rappresentata da Emildello Spezia, la prima scelta di Cristiano(e dello stesso tecnico) è Nahuel, argentino classe 1998 legato all'da un contratto in scadenza nel 2027.- Come scrivono i colleghi di Calciomercato.com, negli ultimi giorni c'è stato più di un contatto tra bianconeri e colchoneros, che si sono detti disposti ad ascoltare offerte (un anno fa il 25enne è stato acquistato dall'Udinese per 12 milioni di euro più 6 di bonus). Servirà comunque una proposta convincente, anche perchè il campione del Mondo, che ha una clausola rescissoria da 90 milioni, è subito diventato uno dei pilastri di Diego. Per farla però - ed ecco il solito mantra - la Juve dovrà iniziare a cedere, dopodichè potrà concentrarsi su tutti i rinforzi necessari.