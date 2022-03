La Juventus è alla ricerca di un nuovo difensore centrale da portare a Torino nel mercato estivo. Complici i numerosi infortuni di Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci che comunque restano due leader ora la Juve deve affidarsi a nuovi innesti per rinforzare il suo reparto dei centrali difensivi: De Ligt e Rugani potrebbero non bastare. Ci sarebbero dunque tre alternative: un sogno, un obiettivo e il maggior indiziato.



IL SOGNO - Il sogno è Antonio Rudiger, difensore attualmente in forza al Chelsea. Le condizioni economiche dei Blues spingerebbero per la cessione dell'ex difensore della Roma. Tuttavia le richieste di Rudiger per l'ingaggio sono elevatissime: attorno ai 12 milioni di euro. Cifra che attualmente la Juventus non potrebbe permettersi, considerando che Dusan Vlahovic ha un ingaggio di 7 milioni di euro.



L'OBIETTIVO - Obiettivo per rinforzare la difesa è Gleison Bremer del Torino. La cifra richiesta da Urbano Cairo per cedere il brasiliano è di circa 30 milioni di euro. In forte pressing ci sarebbe l'Inter, avversaria ostica da superare e il presidente dei granata non sarebbe intenzionato a cedere il suo giovane talento ad una storica rivale come la Juventus.



IL MAGGIORE INDIZIATO - Il maggiore indiziato è Nikola Milenkovic, il difensore serbo di proprietà della Fiorentina. La società viola lo cederebbe a fronte di un'offerta di 15 milioni di euro pur di non perderlo a zero nel 2023. Il serbo alla Juventus ritroverebbe l'amico e connazionale Dusan Vlahovic. Potrebbe essere lui il rinforzo ideale per la Vecchia Signora in estate e sarebbe ancora una volta un giocatore a percorrere la tratta Firenze-Torino ma sola andata.