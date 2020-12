Chiuso a ruota dai vari Cancelo, Walker e Mendy, Oleksandr Zinchenko è scivolato progressivamente in fondo alle gerarchie del Manchester City, tanto che Guardiola sarebbe disposto a farne a me. È questa la novità in casa Citizens che rimbalza da qualche giorno dall’Inghilterra: l’ucraino è sul mercato e diversi club starebbero prendendo informazioni preliminari. Come riporta il Daily Express, tra questi ci sarebbero anche Juventus e Napoli, con i bianconeri al lavoro per trovare un terzino sinistro sul mercato, in grado di dare il cambio ad Alex Sandro. Zinchenko potrebbe fare al caso di Pirlo?