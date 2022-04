1









La Juventus è alla ricerca di un difensore centrale. "A volte ritornano" ed è proprio questo il caso. La scorsa estate c'era stato un incontro in un hotel torinese tra la dirigenza bianconera e l'entourage di Benoit Badiashile, difensore centrale di 21 anni del Monaco che si è concluso con un nulla di fatto. Come riporta calciomercato.com però negli scorsi giorni Federico Cherubini avrebbe fatto un vero e proprio blitz a Montecarlo per incontrare l'entourage del giocatore.



LA SITUAZIONE - Domenica ad osservare la sfida tra Monaco-Troyes era presente un osservatore della Juventus. Il blitz di Cherubini è servito per accelerare nettamente l'operazione. Il difensore è mancino, giovane e fisicamente molto strutturato. Potrebbe scalare le gerarchie per raccogliere l'eredità di Giorgio Chiellini. ALTRI NOMI - Resta ancora grande distanza per Antonio Rudiger: almeno 2-3 milioni netti di ingaggio, inoltre sono ritenute eccessive le richieste di oltre 20 milioni tra commissioni e bonus alla firma. Sempre minimi margini di inserimento tra l'Inter e Gleison Bremer, mentre appare impossibile o quasi pensare di trovare un accordo con il Napoli per Kalidou Koulibaly nonostante i sondaggi effettuati con Fali Ramadani. Proprio per questo il nome giusto per la difesa potrebbe essere quello di Benoit Badiashile.