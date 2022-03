La Juventus è alla ricerca di un rinforzo per la difesa in vista del prossimo mercato estivo. Come riferisce l'edizione odierna de La Repubblica il nome caldo in casa bianconera è quello del difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic. Il giocatore serbo potrebbe in estate seguire le orme di Dusan Vlahovic e trasferirsi alla Juventus.



SCADENZA - Il contratto di Nikola è in scadenza nel 2023. Sicuramente la Fiorentina non vorrebbe perdere a zero il difensore classe 1997. Considerando che le trattative per il rinnovo contrattuale sono al momento in fase di stallo, i viola potrebbero decidere di cedere Milenkovic in estate. La cifra attorno a cui potrebbero lasciarlo partire, con destinazione Torino, sarebbe tra i 20 e i 25 milioni di euro. SOLO ANDATA - Un viaggio da Firenze a Torino, ma di sola andata. Proprio come quello di Roberto Baggio, Federico Bernardeschi, Federico Chiesa e appunto il connazionale Dusan Vlahovic, che si è ormai ambientato a Torino e si è preso la Vecchia Signora sulle spalle. Ringiovanendo ulteriormente la rosa della Juventus di Massimiliano Allegri.