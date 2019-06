Chiuso il colpo Demiral, la Juventus è alla ricerca di un top player che possa completare la difesa. I sogni di Fabio Paratici - non è più un segreto - portano i nomi di Kalidou Koulibaly e Matthijs de Ligt: piste complicate, complicatissime, esattamente come quella che conduce a Raphaël Varane, blindato da Zidane al Real Madrid. Ecco allora che potrebbe farsi sempre più concreta l’idea Marquinhos. Come scrive Tuttosport, il PSG rinuncerebbe al centrale brasiliano qualora riuscisse a completare un grande innesto in questa finestra di mercato.