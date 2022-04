La Juventus punta a rinforzare il reparto difensivo in vista della prossima stagione. Stando a quanto riporta Sportmediaset l'idea della Juventus sarebbe quella di pescare in casa del Chelsea. I nomi caldi sarebbero quello di Antonio Rudiger per il centro della difesa e Emerson Palmieri per la corsia di sinistra che attualmente è in prestito al Lione ma ha il desiderio di tornare a giocare in Serie A.