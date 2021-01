La Juventus pensa al presente ma anche al futuro. Per la difesa, in vista del prossimo mercato estiva, tra le diverse opzioni in giro per l'Europa Tuttosport segnala anche Tosin Adarabioyo, difensore inglese di di 23 anni che si sta mettendo in mostra nel Fulham. Nativo di Manchester e cresciuto nel vivaio del City, Adarabioyo si è fatto le ossa per due anni in Championship prima di consacrarsi quest'anno in Premier League, dove ha attratto diverse squadre importanti col suo mix di velocità e atletismo. Bonucci e Chiellini hanno un'età ed è importante non fermarsi nel processo di rinnovamento che ha già portato a Torino De Ligt e Demiral.