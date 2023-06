Fabiano, terzino sinistro classe 2000 dell'Empoli è finito in maniera importante nel mirino della Juventus. L'estate di Parisi si tingerà d'azzurro dove infatti è stato convocato per disputare l'Europeo con la Nazionale Under 21 agli ordini di Paolo Nicolato e poi si deciderà quale sarà il suo futuro. Con molte probabilità lontano da Empoli, come dichiarato dal presidente Corsi. Il suo futuro però potrebbe essere a tinte bianconere, con la maglia dellaGià, come riferisce Tuttosport, la Vecchia Signora al momento sembra essere in pole position per il terzino sinistro ma non deve sottovalutare la concorrenza. Su di lui ci sarebbero anche Inter, Milan e Napoli. La Juve guarda già alle alternative rappresentate da Valentin Barco, Filippo Missori, Emil Holm e sullo sfondo Wilfrield Singo.