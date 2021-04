Dal sito ufficiale della Juventus: "Mancano 5 giornate di campionato e la Juve per essere sicura di centrare l'obiettivo della qualificazione in Champions League ha una possibilità: vincere tutte le partite. É un'impresa possibile, anche in una stagione difficile, riuscire a fare un filotto di successi che ancora non si è verificato? La Storia viene in soccorso con un esempio significativo, quello del campionato 1979-80, quando i bianconeri fecero un grande finale di torneo. Con una premessa da non trascurare: all'epoca i successi valevano 2 punti e i pareggi abbondavano".