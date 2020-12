Anche Andrea Pirlo deve dare qualcosa in più. Così come Conte e Pioli. Come scrive La Gazzetta dello Sport, Pirlo parla giustamente di ricerca della continuità. "Ed è giusto, parere strettamente personale, che la continuità invocata da Pirlo passi dal rilancio in grande stile di Paulo Dybala e dalla crescita di giovani e indiscutibili talenti come Federico Chiesa e Dejan Kulusevski. Fa un po’ ridere che, dopo ogni vittoria, ci si interroghi banalmente: e allora a che serve Chiesa? A che serve Kulusevski? La continuità della Juve, come dicevamo, passa proprio dalla capacità di sfruttare una rosa che ha soluzioni infinite".