Dopo tutto questo tempo. Dopo tutte queste batoste. Dopo una scazzottata in piena regola che - almeno - si è trasformata in reazione rabbiosa. Ma alla Juve, così come aveva raccontato Pirlo alla vigilia, non bastava solo una sveglia di grinta: doveva reagire di coraggio, di ambizione, di corsa. Soprattutto, di trame offensive. Ecco, a maggio inoltrato la squadra è ancora con i nastri gialli e neri, un work in progress perenne ormai destinato ad avere un altro supervisore. Pirlo in quello ha fallito, però ha dimostrato di avere ancora i giocatori dalla sua. Non sarà abbastanza per rimanere, è tanto per rincuorarsi e per riaccendere le speranze nel finale. BASTAVA POCO - La verità è che bastava poco. Bastava non crollare con un Benevento sempre più in balia dello spettro retrocessione. Bastava non aver paura degli attacchi esterni della Fiorentina. Bastava non fermarsi al primo schiaffo. Bastava dimostrare di essere Juve, non solo nonostante le difficoltà, ma proprio nelle complicazioni: compattarsi, unirsi, non cercare sempre e solo la giocata allargando gli orizzonti, ma sporcandosi per conquistare il risultato. A Reggio Emilia, la forza bianconera è stata tutta nel non mollare: non l'ha fatto, la squadra, dopo il guizzo di Buffon e un rigore che si consegna alla storia; non l'ha fatto, Dybala, nonostante la morsa neroverde e un pallone giusto che non era mai arrivato. Non l'ha fatto Rabiot, che pure sembrava protagonista alla rovescia dell'ennesimo errore senza senso e vittima della preoccupazione. Ora per la Champions serve un'impresa, che dal Mapei magari sembra più abbordabile, ma che Atalanta e Milan questa sera, e il Napoli ieri, hanno ulteriormente allontanato. Non tutto è perduto. Però che peccato: la data di scadenza sull'etichetta di questa squadra lascia davvero con mille rimpianti.