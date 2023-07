La Juventus si aggrappa all'offerta di 80 milioni per cedere, un valore che riflette l'investimento fatto un anno e mezzo fa per acquistarlo dalla Fiorentina e che la società vuole recuperare (seguendo la stessa strategia utilizzata per la vendita di De Ligt). Tuttavia, potrebbe essere ipotizzata un'importante operazione con il Chelsea, valutando Lukaku 40 milioni, che includerebbe anche l'arrivo del centravanti belga nella squadra bianconera, oltre a una somma tra i 30 e i 35 milioni di euro. Ma il reale rilancio potrebbe arrivare dal Paris Saint-Germain, che potrebbe offrire una proposta che indirizzerebbe definitivamente le discussioni. Il motivo è semplice: il PSG potrebbe essere disposto a replicare fedelmente l'accordo stretto tra Juventus e Fiorentina a gennaio 2022, raggiungendo così un totale di 90 milioni di euro, inclusi i bonus.