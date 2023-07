Secondo quanto riportato da Tuttosport, nelle prossime ore è previsto un contatto tra i dirigenti della Juventus e l'entourage del giocatore Matiasal fine di fare il punto sulla sua situazione futura. Durante questa comunicazione, verranno valutate le opzioni che si sono manifestate, in particolare l'interesse da parte di Monza ed Empoli, che da tempo hanno mostrato interesse nei confronti del giocatore. Tuttavia, sembra che ci siano sviluppi anche dall'Olanda. Il club che sembra mostrare maggiore interesse per il talento argentino è il Feyenoord. Nonostante la Juventus non abbia completamente escluso la possibilità di una sua partenza a titolo definitivo, è stato fissato un prezzo di 25 milioni di euro per la sua cessione