In vista del Derby d'Italia di domenica Wallabies, società che fa analisi sul calcio con l’intelligenza artificiale, ha calcolato quali sono i calciatori davvero indispensabili per Allegri e Inzaghi, quelli di cui Juve e Inter non possono fare a meno. Il primo nome nella lista bianconera è quello di Juan Cuadrado, che sarà anche lontano dai picchi del passato ma resta uno dei principali creatori di gioco della squadra - un play delocalizzato in fascia - e uno dei pochi che saltano l’uomo. "Come due calciatori in uno", scrive La Gazzetta dello Sport. "E infatti, chi ha creato la migliore palla gol contro il Villarreal? Lui. Chi è il migliore della Juve nei cross? Lui. Esserci o non esserci, questa è la differenza: il piano partita di Allegri e Inzaghi comincia da lui".