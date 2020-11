2









Massimiliano Allegri, in estate, poteva seguire il destino di Antonio Conte, da ex allenatore della Juventus a tecnico dell’Inter. Alla fine il club nerazzurro ha deciso di continuare con il salentino, ritardando il ritorno in panchina del toscano dopo cinque splendidi anni sulla panchina della Vecchia Signora. Le squadre che presto potrebbero tornare di attualità per il futuro di Allegri sono Manchester United e Paris Saint-Germain, con Solskjaer e Tuchel in bilico dopo i recenti risultati in Champions League ed in campionato. Per i Red Devils l’avvio in Premier League è stato disastroso, con 7 punti conquistati in 6 partite di Premier League, mentre la sconfitta contro il Lipsia ha complicato la qualificazione del Psg alla fase ad eliminazione diretta di Champions.