La Juventus è impegnata sul fronte Depay, fiduciosa di chiudere l'operazione entro la fine di questa settimana. Non manca però un piano B qualora la trattativa per l'ex Lione dovesse saltare e il nome finito al centro delle attenzioni dei dirigenti della Continassa è uno di quelli già finiti nella lista degli obiettivi negli anni precedenti. Stando a quanto riportato da Calciomercato.com, si tratta dell'ex Napoli Milik, ora in forza al Marsiglia ma che farebbe carte false pur di ritornare in Italia.