Chiusa la trattativa per portare a Torino Filip, lacontinua a lavorare sul mercato per consegnare a Massimilianoun vice di Dusan. I primi nomi in cima alla lista sono sempre quelli di Luise Memphis, con Federicoche ha già avviato i contatti con i rispettivi rappresentanti dopo il "muro" dell'Atletico Madrid alla cessione di Alvaro, ma ecco che tra il colombiano e l'olandese è spuntata una terza ipotesi, quella di un giocatore già più volte accostato ai bianconeri: si tratta di Arek, che secondo Calciomercato.com "può diventare l'opportunità giusta nel momento giusto".- Il polacco ex Napoli non è considerato un intoccabile dal, che resta in attesa di un'offerta per poterlo cedere. E a farsi avanti potrebbe essere proprio la Vecchia Signora, consapevole che Milik - 20 gol in 37 partite nella scorsa stagione - sarebbe il profilo ideale come vice del giovane serbo, per caratteristiche fisiche e tecniche.Chissà, intanto i contatti sono (ri)partiti. La situazione potrebbe sbloccarsi presto.