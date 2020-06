L'edizione odierna di Tuttosport rilancia l'indiscrezione di Le10Sport che ieri ha accostato l'attaccante dell'Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang alla Juventus. Contratto in scadenza nel 2021, Aubameyang non ha ancora trovato accordo per il rinnovo con il club inglese e la Juve sarebbe tra i club ad aver effettuato un sondaggio per il gabonese. I bianconeri seguono da vicino anche Milik e Jimenez dei Wolves che in questo momento sono i nomi più concreti per rinforzare l'attacco della Vecchia Signora nella prossima stagione.