Tra le idee di mercato della Juventus, spunta un nuovo giocatore che gioca sempre in Spagna, terra ricercata dalla dirigenza in questa sessione di calciomercato. Come riporta Tuttosport, i bianconeri avrebbero effettuato un sondaggio per Yannick Ferreira Carrasco dell’Atletico Madrid, esterno d’attacco ritornato in Colchoneros lo scorso gennaio dopo l’esperienza in Cina al Dalian Yifang.