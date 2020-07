4









Tra Milik e Jimenez spunta...Edin Dzeko. La Juve cerca un nuovo attaccante e come si legge su Tuttosport, il nome dell'ariete bosniaco sta scalando le gerarchie alla Continassa. Trentaquattro anni, Dzeko è apprezzatissimo da Sarri, che lo considera tecnicamente e tatticamente compatibile in un tridente con Dybala e Cristiano Ronaldo. La sfida sul mercato all'Inter, di fatto, è già partita con nerazzurri e bianconeri che si contendono anche Emerson Palmieri e Sandro Tonali.



GLI ALTRI ATTACCANTI - Milik va in scadenza con il Napoli piace anche all'Atletico Madrid di Simeone e al Tottenham di Mourinho e la Juve potrebbe offrire una contropartita tecnica tra Bernardeschi, Pellegrini, Rugani e Romero, per abbassare la quota cash richiesta dai partenopei. Il messicano Raul Jimenez del Wolverhampton è invece monitorato pure da Manchester United, Real Madrid e Arsenal. La Juve è sempre vigile anche sul mercato dei giovani talenti. Sempre secondo Tuttosport, occhi puntati sul difensore della Roma, Riccardo Calafiori, rappresentato dall'agente Mino Raiola. Per l'attacco la pista straniera porta al brasiliano Kaio Jorge del Santos, in Italia seguiti Gianluca Scamacca (in prestito all'Ascoli ma di proprietà del Sassuolo) e l'ex interista Andrea Pinamonti del Genoa.