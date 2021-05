Stando a quanto riporta Tuttosport, la Juventus non ha perso di vista Donyell Malen, seguito dagli scout bianconeri da almeno 2 anni. Protagonista di una stagione da 27 gol l’attaccante del PSV vorrebbe effettuare il grande salto di carriera, e la Juve potrebbe giocare su questo fattore per abbassare il valore del suo cartellino. In più dovrà trattare con Mino Raiola, da tempo in buoni rapporti con la dirigenza bianconera e con cui potrebbe discutere altri giocatori, come Donnarumma.