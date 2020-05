La Juventus deve cambiare obiettivi, almeno per l'attacco. Infatti, l'ufficialità del riscatto di Mauro Icardi da parte del Psg, con annessa clausola anti-rivendita in Italia, allontana le possibilità che l'argentino arrivi in bianconero. Così, vista anche la possibile separazione da Gonzalo Higuain, ecco che la Juventus punta le alternative. Secondo quanto riporta Il Corriere di Torino, Arkadiusz Milik del Napoli e Raul Jimenez del Wolverhampton sembrano essere i due nomi più probabili, sui quali Fabio Paratici lavora ormai da tempo. Per il messicano degli Wolves, un ruolo chiave verrà giocato da Jorge Mendes, procuratore portoghese vicino anche alla Juventus (complice pure CR7).